Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земляков Слава
Отец ребёнка: Земляков Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Земляков Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Отец ребёнка: Земляков Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра)
Отец ребёнка: Земляков Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина (Валя)
Отец ребёнка: Земляков Дмитрий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно