Радченков Максим Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Радченков Моисей Яковлевич
Мать: Радченкова Устинья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Радченков Никита Максимович
Мать ребёнка: Радченкова Марфа
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Радченкова Елена Максимовна
Мать ребёнка: Радченкова Марфа
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Радченкова Настасья Максимовна
Мать ребёнка: Радченкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радченков Стефан Максимович
Мать ребёнка: Радченкова Марфа