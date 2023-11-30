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Радченков Максим Моисеевич

Место рождения

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Радченков Моисей Яковлевич

Мать: Радченкова Устинья

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Радченков Никита Максимович

Мать ребёнка: Радченкова Марфа

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Радченкова Елена Максимовна

Мать ребёнка: Радченкова Марфа

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Радченкова Настасья Максимовна

Мать ребёнка: Радченкова Марфа

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радченков Стефан Максимович

Мать ребёнка: Радченкова Марфа

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