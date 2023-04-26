Морозов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Морозов Максим

Мать: Морозова Агафья

Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римма

Смерть
Неизвестно
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