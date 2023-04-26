Морозов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец: Морозов Максим
Мать: Морозова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Римма
Смерть
Неизвестно