Авдотья Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Еремей Федулович

Мать: Пелагея Никифорова

Смерть
Неизвестно
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