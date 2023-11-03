Шубин Иов Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Иов Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубин Сергей Симонов

Мать: Шубина 1 жена

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Шубин Иван Иовов

Мать ребёнка: Шубина Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
04.03.1873

Сын: Шубин Герасим Иовов

Мать ребёнка: Шубина Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Тихон Иовов

Мать ребёнка: Шубина Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Павел Иовов

Мать ребёнка: Шубина Анастасия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Анастасия Иванова

Смерть
Неизвестно
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