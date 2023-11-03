Шубин Иов Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубин Сергей Симонов
Мать: Шубина 1 жена
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Шубин Иван Иовов
Мать ребёнка: Шубина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
04.03.1873
Сын: Шубин Герасим Иовов
Мать ребёнка: Шубина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Тихон Иовов
Мать ребёнка: Шубина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Павел Иовов
Мать ребёнка: Шубина Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Анастасия Иванова
Смерть
Неизвестно