Копаненко Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1984
Сын: Копаненко Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Сусликова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
10.08.1988
Дочь: Копаненко Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Сусликова Марина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно