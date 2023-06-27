Копаненко Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопаненко Юрий

Копаненко Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1984

Сын: Копаненко Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Сусликова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
10.08.1988

Дочь: Копаненко Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Сусликова Марина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сусликова Марина Владимировна