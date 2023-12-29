Ананьина Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Ананьина Алевтина

Отец ребёнка: Ананьин Апполинарий Федорович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Ананьин Александр

Отец ребёнка: Ананьин Апполинарий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Апполинарий Федорович

Смерть
2004
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