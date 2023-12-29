Ананьина Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Ананьина Алевтина
Отец ребёнка: Ананьин Апполинарий Федорович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Ананьин Александр
Отец ребёнка: Ананьин Апполинарий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004