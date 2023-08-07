Григорий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1670
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1670
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Семен Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Спиридон Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1719