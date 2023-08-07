Григорий Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1670

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

До 1624 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1670

Отец: Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Семен Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Спиридон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1719