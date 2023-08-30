Лобанов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лобанов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Лобанова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Лобанова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пьянкова Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Лобанова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Арина
Место жительства
Неизвестно
Сарга, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно