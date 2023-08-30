Лобанов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лобанов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Лобанова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Лобанова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пьянкова Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Лобанова Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Арина

Место жительства
Неизвестно
Сарга, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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