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Кропотин Конан Иванов

Место рождения

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Кропотин Иван Миронов

Мать: Кропотина Марфа Трофимова

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762