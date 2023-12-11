Фролова Татьяна (Адвокат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Татьяна (Адвокат)

Фролова Татьяна (Адвокат)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1976

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

2002 г.р.
2002 г.р.
2013 г.р.
2020 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1976

Отец: Кудряшов Георгий (Лесник)

Мать: Кудряшова Мария (Домохозяйка)

Рождение ребёнка
01.07.2002

Дочь: Фролова Полина

Отец ребёнка: Фролов Сергей (Предприниматель)

Рождение ребёнка
01.07.2002

Дочь: Фролова Полина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.02.2013

Дочь: Фролова Евгения

Отец ребёнка: Фролов Сергей (Предприниматель)

Рождение ребёнка
25.04.2020

Сын: Фролов Виктор

Отец ребёнка: Фролов Сергей (Предприниматель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Сергей (Предприниматель)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close