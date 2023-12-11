Фролова Татьяна (Адвокат)
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1976
Рождение ребёнка
01.07.2002
Дочь: Фролова Полина
Отец ребёнка: Фролов Сергей (Предприниматель)
Рождение ребёнка
01.07.2002
Дочь: Фролова Полина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.02.2013
Дочь: Фролова Евгения
Отец ребёнка: Фролов Сергей (Предприниматель)
Рождение ребёнка
25.04.2020
Сын: Фролов Виктор
Отец ребёнка: Фролов Сергей (Предприниматель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Сергей (Предприниматель)