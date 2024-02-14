Кулсар N-Y9022>Y23181> Y23183 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулсар N-Y9022>Y23181> Y23183

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1610 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
Результаты от сотрудника Института истории Татарстана им. Марджани Олега Владимирова ДНК тестирования по Y-хромосоме Минкина Камиля, прямого потомка Кулсара по мужской линии: Камиль Минкин — гаплогруп... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Худайберды

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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