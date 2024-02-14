Кулсар N-Y9022>Y23181> Y23183
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
Результаты от сотрудника Института истории Татарстана им. Марджани Олега Владимирова ДНК тестирования по Y-хромосоме Минкина Камиля, прямого потомка Кулсара по мужской линии: Камиль Минкин — гаплогруп... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Худайберды
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно