Шеронин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеронин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1926

Сын: Шеронин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Шеронина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1928

Сын: Шеронин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Шеронина Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеронина Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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