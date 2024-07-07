Харченко (Осколкова) Марфа Тимофеевна 26.06.? — найти родственников по фамилии на Familio

Харченко (Осколкова) Марфа Тимофеевна

Автор
АГ
Галкина А.

женский, родилась 26.06.?

умерла 05.10.1985

Отец
Осколков Тимофей КонстантиновичНеизвестно г.р.
Мать
Осколкова Анна МихайловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.?

Отец: Осколков Тимофей Константинович

Мать: Осколкова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Николай Михайлович

Смерть
05.10.1985

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