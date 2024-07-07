Харченко (Осколкова) Марфа Тимофеевна
женский, родилась 26.06.?
умерла 05.10.1985
ОтецОсколков Тимофей КонстантиновичНеизвестно г.р.
МатьОсколкова Анна МихайловнаНеизвестно г.р.
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Рождение
26.06.?
Рождение ребёнка
01.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харченко Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харченко Николай Михайлович
Смерть
05.10.1985