Жихарева (Лощинина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева (Лощинина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

21.07.1921

Дата смерти

25.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
1942

Муж: Жихарев Василий Петрович

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1945

Сын: Жихарев Борис Васильевич

Отец ребёнка: Жихарев Василий Петрович

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1950

Сын: Жихарев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Жихарев Василий Петрович

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Смерть
25.02.2008
Химки, Химки, Московская область
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