Жихарева (Лощинина) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1921
Дата смерти25.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
03.01.1945
Отец ребёнка: Жихарев Василий Петрович
Рождение ребёнка
21.11.1950
Сын: Жихарев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Жихарев Василий Петрович
Смерть
25.02.2008
Химки, Химки, Московская область