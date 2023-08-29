Алешечкина (Бобкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешечкина (Бобкова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1966

Дочь: Алешечкина Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Алешечкин Валерий Сергеевич

Рождение ребёнка
12.09.1969

Сын: Алешечкин Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Алешечкин Валерий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешечкин Валерий Сергеевич

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