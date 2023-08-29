Алешечкина (Бобкова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1966
Дочь: Алешечкина Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Алешечкин Валерий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.09.1969
Сын: Алешечкин Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Алешечкин Валерий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно