Денисов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1986

Дата смерти

21.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.08.2009
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