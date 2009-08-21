Денисов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1986
Дата смерти21.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.08.2009