Галочкина (Ледовских) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галочкина (Ледовских) Марина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1962

Отец: Ледовских Василий

Мать: Ледовских Нина

Рождение ребёнка
11.09.1989

Дочь: Никитина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Галочкин Владимир Борисович

Рождение ребёнка
03.09.1991

Дочь: Шишкина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Галочкин Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галочкин Владимир Борисович

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