Галочкина (Ледовских) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1962
Отец: Ледовских Василий
Мать: Ледовских Нина
Рождение ребёнка
11.09.1989
Дочь: Никитина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Галочкин Владимир Борисович
Рождение ребёнка
03.09.1991
Дочь: Шишкина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Галочкин Владимир Борисович
Бракосочетание
Неизвестно