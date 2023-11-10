Платонов Семен Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Семен Евдокимович

Место рождения

Подбужье, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Подбужье, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Ранение
15.07.1916
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital24169856/
Смерть
Неизвестно
Стеклянная Радица, Брянский муниципальный район, Брянская область
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