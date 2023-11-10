Платонов Семен Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранение
15.07.1916
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital24169856/
Смерть
Неизвестно
Стеклянная Радица, Брянский муниципальный район, Брянская область