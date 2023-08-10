Шведов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шведов Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно