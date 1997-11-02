Воронина (Смирнова) Дарья
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.03.1904
Дата смерти17.07.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1904
Отец: Смирнов Иван
Мать: Смирнова Александра
Россия
Рождение ребёнка
02.11.1925
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Рождение ребёнка
27.04.1934
Дочь: Фаина
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Россия
Рождение ребёнка
04.09.1936
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малова Вера
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Алексей
Смерть
17.07.1991