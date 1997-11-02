Воронина (Смирнова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Смирнова) Дарья

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Место рождения

Россия

Дата рождения

22.03.1904

Дата смерти

17.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1904

Отец: Смирнов Иван

Мать: Смирнова Александра

Россия
Рождение ребёнка
02.11.1925

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Рождение ребёнка
27.04.1934

Дочь: Фаина

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Россия
Рождение ребёнка
04.09.1936

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малова Вера

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Алексей

Смерть
17.07.1991
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