Терешко Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешко Роман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1990

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990

Отец: Терешко Сергей Александрович

Мать: Терешко Светлана