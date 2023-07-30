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Терешко Роман Сергеевич
Терешко Роман Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1990
Пол
Мужской
Отец
Терешко Сергей Александрович
1968 г.р.
Мать
Терешко Светлана
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990
Отец:
Терешко Сергей Александрович
Мать:
Терешко Светлана
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