Аристов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Иван Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1844 по 1862
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1862 по 1867
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1867
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1877 по 1879
Зарайск, Зарайск, Московская область
Место жительства
По 1877
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1880 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1917
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