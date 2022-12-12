Аристов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1844 по 1862
Место жительства
С 1862 по 1867
Место жительства
С 1867
Место жительства
С 1877 по 1879
Зарайск, Зарайск, Московская область
Место жительства
По 1877
Место жительства
С 1880 по 1917
Смерть
1917