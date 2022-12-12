Науменко (Руденко) Анна Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Руденко Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Резникова Валентина Леоновна
Отец ребёнка: Науменко Леон Никитович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Науменко Леон Никитович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Науменко Василий Леонович
Отец ребёнка: Науменко Леон Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
Коротковичи, Жлобинский район, Гомельская область