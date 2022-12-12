Науменко (Руденко) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Руденко) Анна Тихоновна

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Место рождения

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд

Дата рождения

1909

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Руденко Тихон

Мать: не указана

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Резникова Валентина Леоновна

Отец ребёнка: Науменко Леон Никитович

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд
Рождение ребёнка
1939

Сын: Науменко Иван Леонович

Отец ребёнка: Науменко Леон Никитович

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд
Рождение ребёнка
1942

Сын: Науменко Василий Леонович

Отец ребёнка: Науменко Леон Никитович

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Леон Никитович

Смерть
1988
Коротковичи, Жлобинский район, Гомельская область
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