Кочарянц Григорий Хачатурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочарянц Григорий Хачатурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кочарянц Аветик Самвелович

Мать ребёнка: Кочарянц Амаспюр Христофоровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кочарянц Ваго Григорьевич

Мать ребёнка: Кочарянц Амаспюр Христофоровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кочарянц Айкуш Григорьевич

Мать ребёнка: Кочарянц Амаспюр Христофоровна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кочарянц Люсия Григорьевна

Мать ребёнка: Кочарянц Амаспюр Христофоровна

Рождение ребёнка
07.01.1909

Сын: Кочарянц Самвел Григорьевич

Мать ребёнка: Кочарянц Амаспюр Христофоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кочарянц Сос Григорьевич

Мать ребёнка: Кочарянц Амаспюр Христофоровна

Смерть
Неизвестно
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