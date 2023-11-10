Черняйкова (Луконина) Юлия
Место рождения
Дата рождения08.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1987
Отец: Луконин Виктор
Мать: Чернобрысова Альбина
Место жительства
С 1987 по 2018
Бракосочетание
18.08.2006
Муж: Черняйков Денис
отдел Загс дминистрации Гороховецкого района Владимирской области
Рождение ребёнка
18.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняйков Денис
Рождение ребёнка
01.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняйков Денис
Место жительства
2018