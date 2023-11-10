Черняйкова (Луконина) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняйкова (Луконина) Юлия

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Место рождения

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

08.03.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1967 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1987

Отец: Луконин Виктор

Мать: Чернобрысова Альбина

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1987 по 2018
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
18.08.2006

Муж: Черняйков Денис

отдел Загс дминистрации Гороховецкого района Владимирской области
Рождение ребёнка
18.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняйков Денис

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняйков Денис

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Место жительства
2018
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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