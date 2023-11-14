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Коротков Александр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротков Иосиф Степанович

Мать: Рябоконь Вера Дмитриевна

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