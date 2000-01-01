Швецова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Швецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Швецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Швецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Швецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно