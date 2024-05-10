Княгиня Любомирская (Нарышкина) Мария Львовна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дубровно, Дубровенский район, Витебская область
Восприемник
09.09.1806 ст.
Дубровица, Климовичский район, Могилёвская область
Антон Никодим Людвигович Монвиж-Монтвид
Смерть
После 1812