Княгиня Любомирская (Нарышкина) Мария Львовна 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгиня Любомирская (Нарышкина) Мария Львовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Дубровно, Дубровенский район, Витебская область
Восприемник
09.09.1806 ст.
Дубровица, Климовичский район, Могилёвская область
Антон Никодим Людвигович Монвиж-Монтвид
Смерть
После 1812

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