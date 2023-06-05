Рочева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1883
Дата смерти30.04.1970
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1883
Рождение ребёнка
15.10.1906
Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
18.06.1909
Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рочев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рочев Порфирий Алексеевич
Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич
Смерть
30.04.1970