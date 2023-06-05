Рочева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочева Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1883

Дата смерти

30.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1883

Отец: Терентьев Иван Терентьевич

Мать: Терентьева Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
15.10.1906

Сын: Рочев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
18.06.1909

Сын: Рочев Дорофей Алексеевич

Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рочев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рочев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рочев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рочев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рочев Порфирий Алексеевич

Отец ребёнка: Рочев Алексей Андреевич

Смерть
30.04.1970