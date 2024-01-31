Зонтова (Вересова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонтова (Вересова) Мария Дмитриевна

Место рождения

д. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Вересов Дмитрий Александрович

Мать: Вересова Анна Дмитриевна

д. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович

д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
10.09.1908

Сын: Зонтов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович

д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
08.10.1912

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович

д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович

д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1919

Дочь: Ефалия Николаевна

Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович

д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зонтов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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