Зонтова (Вересова) Мария Дмитриевна
Место рожденияд. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
д. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович
д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
10.09.1908
Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович
д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
08.10.1912
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович
д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович
д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1919
Дочь: Ефалия Николаевна
Отец ребёнка: Зонтов Николай Иванович
д. Большой Двор, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно