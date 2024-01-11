Шакиров ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова Алсу Мансуровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1983
Сын: Шакиров Рустам
Мать ребёнка: Ихсанова Алсу Мансуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ихсанова Алсу Мансуровна
Смерть
Неизвестно