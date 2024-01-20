Яворский Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворский Сергей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яворский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Яворская Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яворская Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Яворская Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яворская Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Яворская Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яворская Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Яворская Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яворская Наталья Владимировна

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