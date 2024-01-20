Яворский Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яворский Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Яворская Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яворская Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Яворская Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яворская Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Яворская Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яворская Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Яворская Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно