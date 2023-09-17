Гусев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Гусева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рима

Мать ребёнка: Гусева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакина Тамара

Мать ребёнка: Гусева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анна

Смерть
Неизвестно
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