Гусев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рима
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакина Тамара
Мать ребёнка: Гусева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна
Смерть
Неизвестно