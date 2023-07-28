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Сеченой ?
Сеченой ?
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Место рождения
Калиновка
, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Дата рождения
Около 1740
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Сеченая) Агрипина
Около 1760 г.р.
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Калиновка
, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь:
Агрипина
Мать ребёнка: не указана
Калиновка
, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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