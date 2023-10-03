Блажко Христофор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.
Дочь: Блажко Вера Христофоровна
Мать ребёнка: Блажко Екатерина Ивановна
Место жительства
1912 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Симферопольский мещанин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно