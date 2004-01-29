Сигута Евгений Владимирович
Место рожденияТаганрог
Дата рождения15.11.1928
Дата смерти29.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Таганрог
Рождение ребёнка
По 27.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
29.01.2004
Таганрог