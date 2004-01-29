Сигута Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигута Евгений Владимирович

Сигута Евгений Владимирович

Место рождения

Таганрог

Дата рождения

15.11.1928

Дата смерти

29.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог
Рождение ребёнка
По 27.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
29.01.2004
Таганрог
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close