Боровых (Петрова) Раиса Борисовна
Место рожденияШадринск
Дата рождения25.04.1935
Дата смерти22.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1935
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1954
Рождение ребёнка
26.11.1960
Рождение ребёнка
15.07.1962
Рождение ребёнка
03.06.1971
Рождение ребёнка
15.12.1979
Сын: Боровых Василий Главдиянович
Отец ребёнка: Боровых Главдиян Васильевич
Смерть
22.03.2016
Верхнеполевское кладбище