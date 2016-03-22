Боровых (Петрова) Раиса Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровых (Петрова) Раиса Борисовна

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Место рождения

Шадринск

Дата рождения

25.04.1935

Дата смерти

22.03.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

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1979 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1935

Отец: не указан

Мать: Петрова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровых Главдиян Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровых Главдиян Васильевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
26.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровых Главдиян Васильевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
15.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровых Главдиян Васильевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
03.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровых Главдиян Васильевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
15.12.1979

Сын: Боровых Василий Главдиянович

Отец ребёнка: Боровых Главдиян Васильевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
22.03.2016
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Верхнеполевское кладбище

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