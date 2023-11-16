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Петров Владимир
Петров Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Петров Яков
Мать
Едокия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Петров Яков
Мать:
Едокия Ивановна
Смерть
1942
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