Юдин Михаил Владимирович
Место рожденияд. Булычи, Тульская область
Дата рождения1912
Дата смерти12.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Булычи, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.03.1942
Покровское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область