Юдин Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Михаил Владимирович

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Место рождения

д. Булычи, Тульская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

12.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Булычи, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.03.1942
Покровское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
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