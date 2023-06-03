Бубнова (Топоркова) Татьяна Владимировна
Место рожденияСвердловская область Богдановичский район село Грязновское
Дата рождения09.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1955
Свердловская область Богдановичский район село Грязновское
Рождение ребёнка
23.08.1978
Дочь: Бубнова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Бубнов Евгений Яковлевич
Бракосочетание
1978
Свердловская область Богдановичский район село Грязновское
Рождение ребёнка
24.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бубнов Евгений Яковлевич
Свердловская область Богдановичский район село Грязновское