Бубнова (Топоркова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Топоркова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Свердловская область Богдановичский район село Грязновское

Дата рождения

09.12.1955

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1955

Отец: Топорков Владимир Павлович

Мать: Топоркова Нина Григорьевна

Свердловская область Богдановичский район село Грязновское
Рождение ребёнка
23.08.1978

Дочь: Бубнова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Бубнов Евгений Яковлевич

Бракосочетание
1978

Муж: Бубнов Евгений Яковлевич

Свердловская область Богдановичский район село Грязновское
Рождение ребёнка
24.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубнов Евгений Яковлевич

Свердловская область Богдановичский район село Грязновское