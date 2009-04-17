Заварзин Николай Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзин Николай Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1959

Дата смерти

17.04.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1982

Сын: Заварзин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.04.2009
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