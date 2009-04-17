Заварзин Николай Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1959
Дата смерти17.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1982
Сын: Заварзин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.04.2009