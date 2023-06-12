Мовшин Юрий Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
14.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва