Мовшин Юрий Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовшин Юрий Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
14.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва