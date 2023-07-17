Живущев Олег Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Толубаева Ирина Олеговна
Мать ребёнка: Селивина Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селивина Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селивина Анна Тихоновна
Смерть
2007