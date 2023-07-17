Живущев Олег Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живущев Олег Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Толубаева Ирина Олеговна

Мать ребёнка: Селивина Анна Тихоновна

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селивина Анна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селивина Анна Тихоновна

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
2007
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область