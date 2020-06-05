Тутуева (Агеева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутуева (Агеева) Нина Ивановна

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Место рождения

Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

26.02.1956

Дата смерти

05.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1956

Отец: Агеев Иван Алексеевич

Мать: Агеева Клавдия Васильевна

Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Около ?.07.1984

Муж: Тутуев Алексей Николаевич

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.06.1985

Сын: Тутуев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тутуев Алексей Николаевич

Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1991

Дочь: Воронина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Тутуев Алексей Николаевич

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
05.06.2020
Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
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