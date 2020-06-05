Тутуева (Агеева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.02.1956
Дата смерти05.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1956
Отец: Агеев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Около ?.07.1984
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.06.1985
Сын: Тутуев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тутуев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1991
Дочь: Воронина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Тутуев Алексей Николаевич
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
05.06.2020