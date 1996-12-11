Зубенко Юрий Илларионович
Место рождения
Дата рождения23.02.1913
Дата смерти11.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913
Отец: Зубенко Iларiон
Мать: Зубенко Пелагея? ?
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Зубенко Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Зубенко Лидия?
Туркменская ССР, ГОРОД КРАСНОВОДСК
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
20.07.1949
Сын: Зубенко Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Зубенко Анастасия (Надя) Никоноровна
Бостандыкский район, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1950
Мать ребёнка: Зубенко Анастасия (Надя) Никоноровна
СССР, КазССР,Бостандыкский район, Южно-Казахстанской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубенко Лидия?
Смерть
11.12.1996
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент