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Зубенко Юрий Илларионович

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Место рождения

Медяновка, Полтавська область

Дата рождения

23.02.1913

Дата смерти

11.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913

Отец: Зубенко Iларiон

Мать: Зубенко Пелагея? ?

Медяновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Зубенко Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Зубенко Лидия?

Туркменская ССР, ГОРОД КРАСНОВОДСК
Бракосочетание
1948

Жена: Зубенко Анастасия (Надя) Никоноровна

Рождение ребёнка
20.07.1949

Сын: Зубенко Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Зубенко Анастасия (Надя) Никоноровна

Бостандыкский район, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Зубенко Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Зубенко Анастасия (Надя) Никоноровна

СССР, КазССР,Бостандыкский район, Южно-Казахстанской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубенко Лидия?

Смерть
11.12.1996
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
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