Сироткина Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Савелий
Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Ефим
Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сроткина Мария
Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сроткина Екатерина
Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сироткин Евдокия
Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Павел
Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно