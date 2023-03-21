Сироткина Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина Марфа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Савелий

Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Ефим

Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сроткина Мария

Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сроткина Екатерина

Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткин Евдокия

Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Павел

Отец ребёнка: Сироткин Тихон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Тихон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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