Орлова (Чуркина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Чуркина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1953

Отец: Чуркин ?

Мать: Зоя

Рождение ребёнка
10.06.1985

Дочь: Диана

Отец ребёнка: Орлова ?

Рождение ребёнка
21.05.1987

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Орлова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлова ?

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