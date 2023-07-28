Gorbunova (Shapkina) Agripina
Место рождения
Дата рожденияМежду 25.03.1870 и 23.03.1871
Дата смертиМежду 22.03.1897 и 24.03.1897
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 25.03.1870 и 23.03.1871
Отец: Шапкин Михаил Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1889
Рождение ребёнка
Между 22.07.1891 и 24.07.1891
Дочь: Савинова Анна
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Анастасьевич
Рождение ребёнка
Между 23.06.1894 и 25.06.1894
Сын: Горбунов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Анастасьевич
Рождение ребёнка
Между 26.03.1896 и 31.03.1896
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Анастасьевич
Рождение ребёнка
Между 22.03.1897 и 23.03.1897
Сын: Горбунов Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Анастасьевич
Смерть
Между 22.03.1897 и 24.03.1897
Причина смерти: роды