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Gorbunova (Shapkina) Agripina

Место рождения

Костюшино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Между 25.03.1870 и 23.03.1871

Дата смерти

Между 22.03.1897 и 24.03.1897

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1867 и 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 25.03.1870 и 23.03.1871

Отец: Шапкин Михаил Ильич

Мать: не указана

Костюшино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.02.1889

Муж: Горбунов Михаил Анастасьевич

Рождение ребёнка
Между 22.07.1891 и 24.07.1891

Дочь: Савинова Анна

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Анастасьевич

Мусоловка, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 23.06.1894 и 25.06.1894

Сын: Горбунов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Анастасьевич

Мусоловка, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 26.03.1896 и 31.03.1896

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Анастасьевич

Мусоловка, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 22.03.1897 и 23.03.1897

Сын: Горбунов Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Анастасьевич

Смерть
Между 22.03.1897 и 24.03.1897
Мусоловка, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: роды