Корабельникова (Позднякова) Анисия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834 ст.
Отец: Поздняков Василий Трифонович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1852 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.35об-36 Лист 35об. Запись №2 Оба первым браком, по 18 лет. Поручители Павел Васильевич Поздняков (брат?) и Прасковья Прохоровна Исаева.
Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.
Дочь: Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Корабельников Фёдор Пантелеевич
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.31об-32 Лист 31об. Первый акт за Ноябрь. Порядковая запись девочек №23 Восприемники: Пантелея Егорова Корабельникова (пр. 1809 г.р.) дочь девица Настасья (пр. 1838 г.р.)
Смерть
Неизвестно