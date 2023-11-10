Корабельникова (Позднякова) Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабельникова (Позднякова) Анисия Васильевна

Корабельникова (Позднякова) Анисия Васильевна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: Поздняков Василий Трифонович

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.01.1852 ст.

Муж: Корабельников Фёдор Пантелеевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.35об-36 Лист 35об. Запись №2 Оба первым браком, по 18 лет. Поручители Павел Васильевич Поздняков (брат?) и Прасковья Прохоровна Исаева.
Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.

Дочь: Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Корабельников Фёдор Пантелеевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.31об-32 Лист 31об. Первый акт за Ноябрь. Порядковая запись девочек №23 Восприемники: Пантелея Егорова Корабельникова (пр. 1809 г.р.) дочь девица Настасья (пр. 1838 г.р.)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close